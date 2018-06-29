Trump Dünya Ticareti Örgütü'nden çıkmak istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey Beyaz Saray yetkililerine ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkarmak istediğini söyledi.

ABD’li basın kuruluşu Axios’ta yer alan habere göre Trump’ın danışmanları bu talebe tepki gösterdi fakat Beyaz Saray’daki yetkililer hiçbir zaman bu fikirlerini bir politikaya dönüştüremedi.

Habere göre ismi verilmeyen bir kaynak “Trump yüzlerce kez WTO’dan çıkmakla tehdit etti. Bu ülke olarak mahvolduğumuz anlamına gelir” dedi.

Kaynağa göre Trump danışmanlarına “Bu WTO bizi her zaman kazıklıyor. Niye bu örgütün içindeyiz bilmiyorum. WTO dünyanın geri kalanının ABD’yi kazıklaması için tasarlanmış” dedi.