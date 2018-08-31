Trump: Dünya Ticaret Örgütü kendine çeki düzen vermezse çekilirim!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle 'tehdit' etti.

Bloomberg News'e konuşan Trump, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savunarak, "DTÖ kendine çeki düzen vermezse, örgütten çekilirim" ifadesini kullandı.

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"Erdoğan beni hayal kırıklığına uğrattı"

Öte yandan Trump, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Trump, "Onun için birinin Türkiye’ye dönmesini sağladım” ifadesini kullandı ve “Olaylar nasıl ilerleyecek göreceğiz” sözlerini sarf etti.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.