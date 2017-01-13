'Trump dosyası İngiltere'nin izni sonrası hazırlandı' iddiası

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik dosyayı hazırlayan eski MI6 ajanı Christopher Steele'in FBI yetkilileriyle, İngiliz hükümetinin izni sonrası görüştüğünü yazdı. İddia ile ilgili olarak İngiltere hükümetinden bir açıklama yapılmazken, Steele ortadan kayboldu.

Daily Telegraph'ın ABD yetkililerine dayandırdığı habere göre Steele, elindeki belgeleri FBI'a teslim etmeden önce Londra'da hükümet yetkilileriyle görüştü.

Gazeteye konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, FBI'ın Steele ile elindeki bulguları görüşmek için temasa geçtiğini söyledi. Kaynak daha sonra Steele'in Londra'daki yetkililerden FBI ile görüşme izni istediğini ve bunu aldıktan sonra görüşmeye gittiğini açıkladı.

Haberde ayrıca Steele'in bir FBI ajanıyla bir Avrupa ülkesinde buluştuğu ve dosya hakkında bilgi verdiği yazıldı.

İngiltere hükümeti gazetenin haberiyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı ancak güvenlik kaynakları Steele'in hükümetten izin almasına gerek olmadığını ancak "profesyonel nezaket" çerçevesinde hareket etmiş olabileceği yorumunu getirdi.

Bu hafta basına sızan dosyada Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile ilişkilerinin yanı sıra, Kremlin'in elinde Trump'ın özel hayatına dair şantajlık belge ve görüntüler olduğu öne sürülüyor.

Rusya İngiliz istihbaratını suçlamış ve Steele'in hala daha MI6 bünyesinde çalıştığını iddia etmişti.

Londra'daki Rus Büyükelçiliği dün Twitter'da paylaştığı mesajında "Christopher Steele hikayesi: MI6 görevlileri hiç bir zaman emekli olmaz: Rusya ve ABD Başkanı'na karşı ikili rapor verililyor" ifadelerini kullandı.

Görevdeyken Londra'da zehirlenerek öldürülen eski KGB ajanı Alexander Litvinenko dosyasını takip eden Steele, MI6'ten ayrıldıktan sonra kendi güvenlik ve istihbarat danışmanlık şirketi kurmuştu.

Steele'in Orbis isimli şirketi ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adaylarının yarıştığı ön seçimler sırasında Trump karşıtı bir grup için daha sonra seçim döneminde ise Demokrat Parti'den isminin açıklanmasını istmeyen bir kişi adına faaliyet göstermişti.

Steele bu işler çerçevesinde Trump dosyasını hazırlamıştı.

Rus istihbarat servisi FSB'yle ilişkisi olan bazı kişilerle görüştüğü ve bazılarına bilgi karşılığı ödeme yaptığı varsayılan Steel'e bu kişilerin Trump'ın Moskova'daki Ritz-Carlton otelinin "Kral dairesinde" kaldığı sırada, bir grup fahişe ile görüntülendiği bir videonun bulunduğunu söylediği de basına yansımıştı.

Trump hakkındaki iddiaları reddediyor, Rusya ise elinde bu tür bir "şantaj belgesi" olmadığını savunuyor.

İsminin bu hafta basına sızmasının ardından Steele gizlenmek için evinden ayrıldı.

BBC Washington muhabiri Paul Wood ise dört çocuğu bulunan Steele'in komşusundan üç kedisine bakmasını istediğini aktardı.

Steele'in istihbarat dünyasında "çok sevilen ve becerikli biri "olarak bilindiği de haberlere yansıdı.