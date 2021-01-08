Trump döneminin en çok eleştirilen isimlerindendi; Eğitim Bakanı DeVos, Kongre'ye yapılan saldırıdan sonra istifa etti

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Uzun süre boyunca Donald Trump'ın kabinesinin en eleştirilen isimlerinden biri olan Betsy DeVos, çarşamba günü Kongre'de meydana gelen olaylardan sonra istifa etti.

Trump'a bir mektup gönderen DeVos, Kapitol Binası'na yapılan saldırının "vicdansızca" olduğunu söyledi. "Sizin sözlerinizin durum üzerinde etkisi olduğu yadsınamaz. Bu benim kırılma noktam oldu" yazan DeVos, istifasını sundu.

Öte yandan ABD basınında Capitol Binası'nda meydana gelen olaylardan sonra Trump'ın birçok yardımcısı ve danışmanın da istifa etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Reuters'a konuşan bir kaynak, Trump'ın 20 Ocak'a kadar daha fazla istifa gelmesini önlemek için "düzenli bir geçiş istiyoruz" dediğini söyledi.

Bir gazeteci, canlı yayında DeVos'a "İnsanlar sizin tarihin en nefret edilen Eğitim Bakanı olduğunuzu söylüyor" demişti. Halkın bir kesimi, "DeVos'un kabinedeki yerini hak ederek değil parayla satın alarak" kazandığını iddia etmişti. DeVos'un devlet okulları konusundaki politikaları ve özel okullara verdiği destek de tartışma konusuydu.

Dün, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao da çarşamba günü yapılan saldırı nedeniyle istifa etmişti.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.