Trump döneminde getirilen düzenlemede istisna yapılmadı; ABD'de askeri üslere Onur Ayı'nda gökkuşağı bayrağı asılamayacak

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ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump döneminde getirilen düzenlemede istisna yapılmayacağını ve Onur Ayı vesilesiyle askeri üslerde gökkuşağı bayrağı asılamayacağını duyurdu.

2020'nin Temmuz ayında Trump'ın kabinesindeki Savunma Bakanı Mark Esper'i askeri üslerde asılabilecek bayrakları sınırlayan bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Bu Konfederasyon bayraklarına getirilen de-facto bir yasak olarak görülmüştü.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bu ay Onur bayrağı için bir istisnaya gidilmeyecek" dedi.

Kirby, istisnaya gidilmesinin başka bayrakların dalgalanmasının da önünü açabileceğini ifade etti.

Sözcü, "Bunu LGBTQ+'lara saygısızlık niyetiyle yapmıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk gününde LGBTQ+'lara herhangi bir federal kurumda ayrımcılık yapılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.