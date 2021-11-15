Trump döneminde Beyaz Saray'da çalışan danışman anlattı: Taylor Swift dinlediğim için 'Kovulmak mı istiyorsun' dediler

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ABD'de Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da çalışan Olivia Troye, bir gün çalışırken şarkıcı Taylor Swift'in bir şarkısını açtığı için uyarıldığını söyledi. Troye, başka bir çalışanın kendisine "Swift'in Trump'ı pek sevdiğini sanmıyorum. Kovulmak mı istiyorsun?" dediğini aktardı.

Trump döneminde ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in danışmanlarından biri olan Olivia Troye, Beyaz Saray'da çalışırken başına gelenleri MSNBC kanalına anlattı.

Covid-19'la ilgili katıldığı bir toplantıdan çıkan Troye, toplantının ardından odasında yüksek sesle Taylor Swift dinlerken birinin kapıyı çalarak "Kovulmaya mı çalışıyorsun?" dediğini aktardı.

Troye, o anları şöyle anlattı: "Bana 'Swift'in Trump'ı pek sevdiğini sanmıyorum. Eğer biri bunu duyarsa arkanı kollamalısın. Dikkatli ol' dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, şarkıcı Swift 2018'de Tennessee seçimlerinde Demokratları destekledikten sonra onu 'daha az sevmeye başladığını' söylemişti.