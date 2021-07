Trump dönemi Adalet Bakanlığı, 4 New York Times muhabirinin telefon kayıtlarını ele geçirmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemi Adalet Bakanlığı'nın bir sızıntı soruşturması kapsamında dört New York Times muhabirinin telefon kayıtlarını gizlice ele geçirdiği ortaya çıktı.

The New York Times'da yer alan habere göre, Donald Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, bir sızıntı soruşturmasının parçası olarak dört New York Times muhabirinin aylarca telefon kayıtlarına gizlice el koydu. Telefon kayıtları ele geçirilen dört gazetecinin Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael Schmidt olduğu belirtildi.

Biden yönetimi hangi sızıntının soruşturulduğunu açıklamadı ancak New York Times, federal ajansın, muhabirlerinin 2016 başkanlık seçimleri sırasında eski FBI direktörü James Comey'in soruşturmaları yürütmedeki rolü hakkında yazdığı bir haberi incelemeye çalıştığını iddia etti.

"Basın özgürlüğünü sarsıyor"

New York Times genel yayın yönetmeni Dean Baquet gazeteye yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin telefon kayıtlarına el konulması basın özgürlüğünü derinden sarsıyor" dedi. Baquet, "Hükûmetin ne yaptığı hakkında halka temel bilgileri sağlamak için güvendiğimiz kaynakların susturulmasıyla tehdit ediliyoruz" ifadelerini kullandı

TIKLAYIN - Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı, Washington Post muhabirlerinin telefon konuşmalarını incelemiş!