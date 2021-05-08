Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı, Washington Post muhabirlerinin telefon konuşmalarını incelemiş!

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The Washington Post, gazetenin muhabirlerinin Donald Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılındaki telefon kayıtlarının alındığını ifade etti.

Gazetenin yöneticilerinden Cameron Barr, "Devletin gücünün gazetecilerin iletişimine erişim için kullanılmasından derin rahatsızlık duyuyoruz. Anayasa'nın ilk maddesi tarafından korunan işlerini yapan gazetecilerin aktivitelerine neden müdahale edildiğine dair Adalet Bakanlığı'ndan açıklama istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın 3 Washington Post muhabirine 15 Nisan 2017 ile 31 Temmuz 2017 arasındaki görüşmelerinin kayıtlarının alındığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.

The Washington Post, telefon kayıtlarının 2020 yılında William Barr yönetimindeki Adalet Bakanlığı tarafından istendiğini belirtti. Gazete, gazetecilerin e-posta kayıtlarının da istendiğini ancak talebin reddedildiğini bildirdi.