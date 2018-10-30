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Dünya

Trump doğuma bağlı vatandaşlığı kaldırmaya hazırlanıyor

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı kazanımını durdurmaya yönelik bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor

30 Ekim 2018 16:53

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı kazanımını durdurmaya yönelik bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor.
Axios.com\'un haberine göre Trump, ABD vatandaşı olmayan anne babadan doğan bebeklerin Amerikan toprağında doğum yoluyla vatandaşlık hakkı elde etmeleri uygulamasına son veren bir kararnameyi imzalamayı planlıyor.
Diğer yandan, bu yolla vatandaşlığı savunanların, Trump\'ın ABD\'de doğum yoluyla vatandaşlık elde etmeyi bir kararname ile sona erdirme hakkı olup olmadığı konusunu mahkemeye taşıması bekleniyor.
 

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