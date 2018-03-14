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Dünya

Trump, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Goldstein'in yerine sözcü Nauert'i atadı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasının ardından Müsteşar Goldstein'ın da görevine de son verilmişti

14 Mart 2018 11:10

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kamu diplomasisinden sorumlu ABD dışişleri bakanlığı müsteşar vekili olarak atandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın dün görevden alınan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein'in yerine sözcü Nauert'i vekil olarak atadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından kendisiyle Afrika seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevine de son verilmişti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve sebebini bilmiyor." ifadesini kullanmıştı.

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