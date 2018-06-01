Trump, Dinesh D'Souza'yı affetti

ABD Başkanı Donald Trump, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi senato adayı Wendy Long'un seçim kampanyasına kukla bağışçılar üzerinden destek vermekten suçlu bulunan Dinesh D'Souza'yı affettiğini duyurdu.

CNN'nin haberine göre, Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dinesh D'Souza'ya bugün genel af tanınacak. Hükümetimiz tarafından çok haksız muamele gördü." ifadesine yer verdi.

2014'de federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiğini kabul eden 57 yaşındaki D'Souza, adli rehabilitasyon merkezinde 8 ay nezaret altında tutulmak dahil 5 yıl şartlı tahliye ve 30 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.