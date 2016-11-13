Trump, devlet kadrolarını nasıl dolduracak?

Partisinin önde gelen isimlerinin desteği olmadan ABD'nin 45'inci başkanı seçilmeyi başaran Donald Trump'ın kabinesine atayacağı kilit isimler merakla beklenirken, binlerce kişilik devlet kadrolarını da kısa süre içinde nasıl dolduracağı soru işareti.

Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında oluşturulan Geçiş Komisyonu, dört bini aşkın bürokrat kadrosuna atama yapmak için başvuruları almak amacıyla bir İnternet sitesi (https://www.greatagain.gov) oluşturdu. Bu kişilerin pek çoğunun önemli liderlik ve politika pozisyonlarına getirileceğine dikkat çekilen sitede, "bu kadroları nitelikli elemanlarla doldurmak devasa bir iş, ama federal hükümeti Amerikan kamuoyu için etkin kılmak açısından kritik önemde" ifadesi yer aldı.

İnternet sitesine göre, başvuru yapılması istenen bu kadroların 1212'si, aralarında Senato tarafından onaylanması gereken bakanlar, bakan yardımcıları ve büyükelçilerin de bulunduğu üst düzey yönetici kadrosu.

Başkan tarafından atanmasına rağmen Senato onayı gerektirmeyen ve çoğunluğunu Beyaz Saray çalışanlarının oluşturduğu 353 açık kadronun yanısıra, 680 kariyer harici idari hizmet kadrosu ve 1403 gizli ya da politika yapmada rol alacak olan kadroların da, Trump yönetimi tarafından doldurulması gerekiyor.

Ancak hükümette görev almak için Cumhuriyetçi bir başkanın iktidara gelmesini bekleyen üst düzey bürokratların çoğunluğu ya Trump'a oy vermemiş durumda ya da onun başkan olmaması gerektiğini savunan bir mektubu imzalayacak kadar ona karşı olan kişiler.

Aralarında ABD'nin eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey, CIA ve NSA eski başkanı Michael Hayden ve Dışişleri eski bakan yardımcısı Robert Zoellick'in de bulunduğu 50 eski Cumhuriyetçi ulusal güvenlik yetkilisi ve hükümet danışmanı, Ağustos ayında kamuoyuna açık olarak yayınladıkları bir mektupta, Trump'a oy vermeyeceklerini açıklamışlardı.

Trump'ın başkanlık için gerekli karakter, değerler ve tecrübeye sahip olmadığını savunan bu bürokratlar, "Trump'ın tehlikeli bir Başkan olacağından ve ülkenin güvenlik ve iyiliğini tehlikeye düşüreceğinden eminiz" ifadesini kullanmışlardı. Trump da buna karşılık olarak bu eski bürokratları "başarısız politikalar ve hala süregelen savaş kayıplarının mimarları" olarak nitelendirmişti.

Gözlemciler, şimdiye kadar hiçbir hükümet tecrübesi olmayan ve seçim kampanyası sırasında da özellikle dış politika vizyonunu ayrıntılı biçimde ortaya koymayan Trump'ın çevresinde toplayacağı ekibin, yeni başkanın politikalarında başka hiçbir dönemde görülmediği kadar etkili olabileceğine dikkat çekiyorlar.

New York Times gazetesi, Trump kampının, aralarında Trump'a karşı mektup imzalayan listedeki bazı kişilerin de bulunduğu eski Cumhuriyetçi bürokratlardan iş başvurusu ve özgeçmiş almakta olduğunu da bildirdi.

Gazetenin haberine göre Trump, ulusal güvenlik danışmanlığı için, hem Stephen Hadley gibi George W. Bush döneminde çalışmış birini, hem de Ulusal İstihbarat Dairesi eski başkanı olan emekli korgeneral Michael J. Flynn gibi Bush yönetiminin dış politikasını eleştiren bir kişiyi gözden geçiriyor. Trump'ın bu iki kişiden hangisine karar vereceği, yeni başkanın özellikle ulusal güvenlik ve dış politikada atacağı adımları da büyük ölçüde etkileyecek. Örneğin Flynn, seçimlerden bir gün önce yayınladığı bir makalede, ABD'nin yakın müttefiki olan Türkiye'yi daha iyi anlaması gerektiğini bildirmiş ve Amerika'nın, "Türkiye'nin Usame Bin Ladin'i" olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump'ın ayrıca şimdiye kadar çok az görülmüş biçimde, rakip partiden olan başkan Obama'dan da tavsiye alma fikrine yatkın olduğu belirtiliyor. Obama ile Cuma günü Beyaz Saray'da 1,5 saat süreyle biraraya gelen ve temel konular hakkında bilgi alan Trump, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan sonra da Obama ile sık sık görüşeceğini ve kendisinden görüş alacağını söylemişti. Trump, ardından Wall Street Journal gazetesine verdiği kapsamlı mülakatta da, seçim kampanyasında verdiği sözün aksine, Obamacare olarak bilinen sağlık sigortasının bazı maddelerini muhafaza edeceğini açıklayarak seçmenlerinin çoğunu şaşırttı.

Bu arada New York Times, bugünkü sayısında Trump'ın kabinesi için değerlendirmekte olduğu isimlerin kısa listesini yayınladı. Bu listedeki bazı önemli isimler şöyle:

Dışişleri Bakanlığı:

1- John R. Bolton: ABD'nin George W. Bush başkanlığı dönemindeki BM Daimi Temsilcisi

2- Bob Corker: Tennessee Senatörü ve Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı

3- Newt Gingrich: Temsilciler Meclisi eski Başkanı

4 - Zalmay Khalilzad: ABD'nin eski Afganistan büyükelçisi

5- Stanley A. McChrystal: ABD'nin Afganistan'daki eski kıdemli komutanı

Savunma Bakanlığı:

1- Kelly Ayotte: New Hampshire Senatörü ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi.

2 - Emekli Korgeneral Michael T. Flynn: Savunma İstihbarat Örgütü eski başkanı (emekli subayların yedi yıl bekleme zorunluluğu nedeniyle Kongre'den özel izin alınması gerekiyor)

3- Stephen J. Hadley: George W. Bush dönemindeki Ulusal Güvenlik Danışmanı

4 - Jon Kyl Former: Arizona Senatörü

5 - Jeff Sessions: Alabama Senatörü

CIA Başkanı / NIA (Ulusal İstihbarat Örgütü) Başkanı

1- Michael T. Flynn: Savunma İstihbarat Örgütü eski başkanı

2- Peter Hoekstra: Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi eski başkanı

3- Mike Rogers: Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi eski başkanı

4- Frances Townsend: George W. Bush döneminde iç güvenlik danışmanı

Ulusal Güvenlik Danışmanı:

1. Michael T. Flynn: Savunma İstihbarat Örgütü eski başkanı

Adalet Bakanlığı:

1- Chris Christie: New Jersey Valisi

2 - Rudolph W. Giuliani: Eski New York Belediye Başkanı

3- Jeff Sessions: Alabama Senatörü

Hazine Bakanlığı:

1- Thomas Barrack Jr. : Colony Capital'ın kurucusu, başkanı ve yönetim kurulu başkanı

2 - Jeb Hensarling: Texas milletvekili ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi Başkanı

3. Steven Mnuchin: Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Trump'ın seçim kampanyasının mali işler başkanı

4- Tim Pawlenty: Eski Minnesota Valisi

İçişleri Bakanlığı:

1- Jan Brewer: Eski Arizona Valisi

2. Robert E. Grady Gryphon: Yatırım ortağı

3- Harold G. Hamm: Continental Resources (petrol ve gaz şirketi) yöneticisi

4 - Forrest Lucas: Lucas Oil Products başkanı

5- Sarah Palin: Eski Alaska Valisi

Beyaz Saray Müsteşarı:

1- Stephen K. Bannon: Breitbart News editörü ve Trump'ın seçim kampanyası başkanı

2- Reince Priebus: Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi Başkanı

BM Daimi Temsilcisi:

1- Kelly Ayotte: New Hampshire Senatörü ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi

2- Richard Grenell: George W. Bush yönetiminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Sözcüsü