T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump Davos'ta 'Basının ne kadar yalancı olabileceğini bilmiyordum' dedi, yuhalandı

İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında "Siyasetçi olana kadar basının ne kadar kötü, saldırgan ve yalancı olabileceğini bilmiyordum" sözleriyle medyayı eleştirince katılımcılar tarafından yuhalandı.

29 Nisan 2018 20:30

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump konuşma yaptığı sırada medyaya yönelik yorumları nedeniyle yuhalandı.

Trump "İş adamı olarak basın tarafından iyi davranıldım. Siyasetçi olana kadar basının ne kadar kötü, saldırgan ve yalancı olabileceğini bilmiyordum" dedi.

Trump bu sözleri üzerine salondaki izleyiciler tarafından yuhalandı.

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab'ın sorularını da yanıtlayan Trump, "İşadamı olmak benim için harika bir deneyim oldu. Ben her zaman para kazanma konusunda iyiydim" dedi.

Trump'ın "liderliğini önemli" bulduğunu söyleyen Schwab da salondaki katılımcılar tarafından yuhalandı.

Trump ayrıca "ABD'nin Başkanı olarak ABD'yi her zaman birinci sıraya koyarım. Tıpkı diğer liderlerin kendi ülkelerini koyacakları gibi. Ama ilk önce Amerika demek Yalnız Amerika demek değil. ABD büyürse, dünya da büyür. Amerikanın refahı dünya çapında sayısız iş üretti" dedi.

Trump ABD'nin durgunluğun ardından yeninden güçlü biçimde büyümeye başladığını ekledi.

ABD Başkanı "Basit bir mesaj vermek için buradayım. ABD yatırım yapmak, işe almak, inşa etmek ve büyümek için hiç olmadığı kadar uygun bir dönemde. Amerika'nın kapıları iş için açık ve yeniden rekabetteyiz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dünya Ekonomik ForumuABD Başkanı Donald TrumpDavosSiyasetçiEkonomik ForumuKlaus SchwabTrumpBenSchwabBaşkanıABDTıpkıAmaAmerikaYalnız AmerikaAmerikanınABD Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24