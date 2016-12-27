Trump davet etti, ABD Büyükelçiliği Dodik'e vize vermedi

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna-Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in vize talebini reddetti.

Bosnalı Sırp Televizyonu RTRS'ye konuşan Milorad Dodik, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere davetiye aldığını ancak ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nin diplomatik vize talebine olumsuz cevap verdiğini söyledi.

Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlarından biri tarafından gönderildiği anlaşılan davetiyede Bosnalı Sırp lider Dodik'ten sadece “Cumhurbaşkanı” olarak bahsedildiği görülüyor. Trump'ın yemin töreninde Bosna-Hersek'i temsil edecek başka bir üst düzey ismin yer almayacak olmasının ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini rahatsız ettiği ve ayrılıkçı liderin diplomatik vize talebinin reddinde bu hususun etkili olduğu ileri sürülüyor.

Bosna Hersek'te idari sistemin fonksiyonel olmadığı iddiasıyla Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna'dan ayrılması gerektiğini savunan Dodik'in liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) Partisi, geçtiğimiz yıl yayınladığı deklarasyonda 2018'de bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirmeyi planladıklarını ilan etmişti.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Maureen Cormack'ın Bosnalı Sırp liderin diplomatik vize talebini reddetmesi, ABD'nin Dodik'in Bosna-Hersek'in merkezi otoritesine meydan okuyan ayrılıkçı politikalarına tepkisi olarak okunuyor.