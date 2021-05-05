Trump'tan Facebook'a tepki: İfade özgürlüğü ABD Başkanı'ndan alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook kısıtlamasına ilişkin şirketten yapılan açıklamaya "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar" yanıtını verdi.

Günün erken saatlerinde Facebook'un Gözetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Facebook hesabına konulan yasaklamanın devam etmesi yönünde karar alındığı ifade edilmişti.

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Sosyal medya devinin açıklamasına tepki gösteren Trump'dan, Facebook, Twitter ve Google’a yönelik sert tepki geldi. Kendisini platformlarından yasaklayan 3 firmanın eylemlerini "tam bir rezillik ve utanç" olarak nitelendiren Trump, üç şirkete "yozlaşmış sosyal medya şirketleri" adını verdi. Trump, şirketlere yaptıklarının "siyasi bedelini" ödemeleri konusunda ısrarda bulundu.

Trump, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar, fakat gerçek her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Ülkemizin halkı buna tahammül etmeyecek. Bu yozlaşmış sosyal medya şirketlerinin, bir daha asla seçim sürecimizi yok etmelerine ve yok etmelerine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.