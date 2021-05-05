Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğine bugün karar verecek

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Facebook Gözetim Kurulu, bugün eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğine karar verecek.

BBC'de yer alan habere göre, ABD'de ocak ayında gerçekleşen Kapitol binası baskınından sonra sosyal medya platformlarında tekrar tekrar yanlış bilgi yaydığı ve vatandaşları şiddete teşvik eden paylaşımları olduğu gerekçesiyle hesapları kapatılan ve engellenen Donald Trump'ın Facebook'a dönüp dönemeyeceğine bugün karar verilecek.

ABD medyası, Facebook Gözetim Kurulu'nun kararının çarşamba sabahı çıkacağını aktardı. Trump'ın platformdaki geleceğine yönelik karar geçen yıl kurulan Facebook Gözetim Kurulu'nun aldığı en büyük karar olacak.

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Facebook Gözetim Kurulu nedir?

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook Gözetim Kurulu, bağımsız bir organ olarak hareket ediyor. Kurulda gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve akademisyenler yer alıyor.

Komite bugüne kadar 9 olayı inceledi. Bu olaylardan biri Myanmar'da bir kullanıcının nefret söylemi kurallarını ihlal gerekçesiyle kaldırılan bir paylaşımı üzerine komitenin aldığı "İslamofobik değil" karar olmuştu.

Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğinin kararı dışında Kurul, Facebook'a önerilerde de bulunacak. Facebook'un kararı yerine getirmek için 7 günü, önerilere kamuya açık bir şekilde yanıt vermek için 30 günü olacak.

Trump, başkanlığının son günlerinde 6 Ocak günü destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı kınamamasının ardından birçok sosyal medya platformu gibi Facebook da Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Trump, bugün sosyal medya platformlarını kullanamadığı için bir blog sitesi açarak takipçilerine ulaşmaya başlamıştı.

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