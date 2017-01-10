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Dünya
Deutsche Welle

Trump damadını danışmanlığa atadı

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'i üst düzey danışmanlık görevine atadı. Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi olan Kushner, Ortadoğu ve ticaret politikaları alanında danışmanlık yapacak.

10 Ocak 2017 13:23

ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, damadı Jared Kushner'i üst düzey danışmanlığa atadı. Trump'ın başkanlık sürecini şekillendiren geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Kushner'in atanmasının, akraba kayırmacılığa karşı yürürlükteki yasaya aykırı olmadığı, bu konuda hukuki incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Kushner'in atanmasının, kabine üyelerinden farklı olarak Senato onayı gerektirmediği ve Kushner'in baş danışmanlık görevinden dolayı maaş almayacağı da bildirildi. 36 yaşındaki Kushner, Trump'ın sağ kolu olarak bilinen kızı Ivanka'nın eşi.

Trump, damadının baş danışmanlığa atanması ile ilgili yaptığı açıklamada, Kushner'in seçim kampanyaları ve geçiş döneminde olağanüstü katkı sağlayan güvenilir bir danışman olduğuna vurgu yaptı.

Trump'ın kendisi gibi emlak alanında çalışan Kushner, Trump'ın seçim kampanyasının ilk dönemlerinden itibaren etkili isimlerden biri olmuş, personel seçiminden bağışların toplanması ve kampanya stratejisine kampanyanın her alanında önemli rol oynamıştı.

İsrail ile bağlantıları odak noktasında

Kushner'in yeni görevinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Reince Priebus ve baş stratejist Steve Bannon ile yakın işbirliği içinde olacağı belirtiliyor. Kushner'in ilk etapta ticaret politikaları ve Ortadoğu konularına odaklanacağı bildirildi. Kararı eleştirenler, bir Ortodoks Yahudi olan Kushner'in İsrail ile iş bağlantılarına dikkat çekiyor.

Trump seçim kampanyaları sırasında yürürlükteki tüm ikili ticaret anlaşmalarının gözden geçirileceğini ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda değiştirileceğini açıklamıştı.

Kushner'in, göreve başlamadan kendisine ait Kushner Companies emlak şirketinin yönetim kurulu başkanlığından ve New York Observer gazetesinin yayıncılığından istifa edeceği, ayrıca çeşitli şirketlerdeki hisselerini satacağı belirtiliyor.

Demokrat bir aileden gelen Kushner'in babası Charles Kushner vergi kaçakçılığı, yasa dışı siyasi bağış ve tanıklar üzerinde nüfuz kurma suçlamalarından hüküm giyerek 14 ay hapis yatmış, 2015 yılında taraf değiştirerek Cumhuriyetçi aday Trump'ın kampanyasına mali yardımda bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,AFP/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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