Trump Covid-19 testlerinin azaltılması emri verdi: Ne kadar çok test, o kadar vaka

Covid-19 salgını sürerken ABD'nin Oklahoma kentinde miting yapan ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs testlerinin azaltılması emri verdiğini söyledi. Trump, "Daha çok test yaptığınızda daha çok vaka bulacaksınız" dedi.

Guardian'da yer alan habere göre 2 milyon 250 binden fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ABD'de Trump dün kalabalık bir miting gerçekleştirdi. Maske takmanın zorunlu olmadığı Oklahoma'nın Tulsa kentindeki mitinge binlerce kişi takıldı.

Mitingde konuşan Trump, yeni tip Koronavirüs'e bu kez "Kung Flu" adını verdi. Daha önce virüse "Çin virüsü" ve "Vuhan virüsü" diyerek ırkçılığı tetikleyeceğine dair eleştiriler alan Trump bu kez "Tarihteki her hastalıktan daha çok adı var. Kung flu diyebilirim, 19 farklı isim verebilirim" dedi.

Covid-19 testinin iki uçlu bir kılıç olduğunu söyleyen Trump, yetkililerden test sayısını düşürmelerini istediğini söyledi. Trump, "Bugüne kadar 25 milyon kişiyi test ettik, muhtemelen herkesten 20 milyon fazla. Bu derecede test yaptığınızda daha çok insan bulacaksınız, daha çok vaka bulacaksınız. Bu yüzden benim ekibe "Lütfen test işini yavaşlatın" dedim" dedi.

Trump'ın "Testleri azaltılması" konulu açıklamasının tepki çekmesiyle Beyaz Saray'dan bir yetkili ABD Başkanı Trump'ın "şaka yaptığını" söyledi.

Katılım az oldu

Trump'ın salgın döneminde ilk kez gerçekleştirdiği mitinge katılım beklenenden az oldu.Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti’nin Tulsa’daki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi. Trump mitingine katılımın beklenenden az olmasından medyayı sorumlu tuttu, salon dışındaki “kötü insanların" destekçilerini korkuttuğunu savundu.