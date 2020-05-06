Trump: Covid-19 Görev Gücü görevine devam edecek ancak ekipte değişiklik olabilir

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün yaptığı "Covid-19 Görev Gücü'nü dağıtmayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Pence'in liderliğindeki "Covid-19 Görev Gücü'nün iyi bir iş çıkardığına ve gelecekte atılacak adımlar için de yüksek standartlar oluşturduğunu kaydederek "Solunum cihazlarımız azdı ve kötü durumdaydı, şimdi binlercesini üretiyoruz, bir kısmını da stokluyoruz. Solunum cihazına ihtiyacı olan diğer ülkelere de yardım ediyoruz" dedi.

ABD'nin salgın döneminde test ve maske bakımından da önemli işler yaptığını da vurgulayan Trump, "Bu başarılarından dolayı, Covid-19 Görev Gücü, güvenliğe ve ülkemizin ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesine odaklanarak, görevine süresiz devam edecek. Uygun şekilde ekibe eklemeler ya da çıkarmalar yapabiliriz. Görev Gücü virüse karşı aşı ve tedavi geliştirilmesine de odaklanacak. Teşekkürler" diye yazdı. .