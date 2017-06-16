Trump: Comey'i kovduğum için soruşturuluyorum

ABD Başkanı Donald Trump, FBI eski Başkanı James Comey'i kovduğu için "soruşturulduğunu" söyledi. Bu sözler, Kasım 2016'da gerçekleştirilen ve Trump'ın kazandığı genel seçimlerde Rusya'nın müdahalesi ile ilgili soruşturmanın giderek genişletilmesi üzerine geldi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD Başkanı "FBI Başkanı'nı kovmamı söyleyen kişi tarafından FBI Başkanı'nı kovduğum için tarafından soruşturuluyorum! Cadı Avı" ifadesini kullandı.

Başkan'ın sözlerinin bu hafta Washington Post gazetesinde hukuk sürecine engel olduğu gerekçesiyle soruşturulduğuyla ilgili çıkan haberleri teyit mi ettiği, yoksa haberin kendisine bir tepki mi olduğu henüz belirsiz.

Trump'ın sözlerinin ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'ı hedef aldığı tahmin ediliyor. Rosenstein Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinde bulunmuş, daha sonra Trump'ı soruşturduğu iddia edilen özel komisyona dahil olmuştu.

ABD Başkanı, Comey'yi kovmadan önce Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Rosenstein'in fikirlerini almıştı. Sonraki süreçte bir mülakatta Rusya soruşturmasından dolayı duyduğu kaygılar nedeniyle bu kararı aldığını söylemişti.

Beyaz Saray'dan Trump'ın tweetinde ne demek istediğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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dpa,ÇÖ/EC