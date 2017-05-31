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Dünya

“Trump çok yalnız ve baskı altında; kilo alıyor...”

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapandığı iddia edildi

31 Mayıs 2017 21:10

Kampanya ekibinin Rusya’yla ilişkileri nedeniyle ülke içinde baskı altında olan ABD Başkanı Donald Trump’ın stresten kilo almaya başladığı öne sürüldü. Bir Beyaz Saray kaynağı, Trump’ın çok yalnız olduğunu savundu.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, CNN International’a konuşan kaynak, “Duygusal olarak içine kapanıyor. Güvendiği kimse yok” dedi.

Trump’ın başkanlığın giderek artan yükü altında yalnızlaştığını savunan kaynak, “Artık kendi içinde yaşıyor, ki bu, Trump’ın bulunması açısından tehlikeli bir yer. Duygusal olarak içine kapandığını gözlemliyorum. Kilo aldı” diye konuştu.

Kaynağa göre, Rusya soruşturmasının damadı ve danışmanı Jared Kushner’e uzanması Trump üzerindeki baskıyı artırmış durumda. CNN, Trump’ın geçen hafta Ortadoğu ve Avrupa’yı kapsayan yurtdışı gezisine çıkmadan önce de moralinin bozuk olduğunu yazdı. 

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