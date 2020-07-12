İsmini vermeyen bir üst düzey hükûmet yetkilisi Fauci'nin artık Trump'ı salgınla ilgili bilgilendirmediğini söyledi ve "O artık hiç Oval Ofis'te değil" dedi. Trump'ın takvimine hâkim bir başka kişi ise Fauci'nin en son Haziran'ın ilk haftasında Trump'la konuştuğunu belirtti.

Trump'ın 50 yıldan uzun süre hükûmet için çalışan ve Kongre'nin desteğini alan Fauci'yi kovamayacağını belirten kaynaklar Fauci'nin de Trump'la gerilimden rahatsız olsa da salgınla mücadele ve tedavi arayışında kritik olan rolünü bırakma niyeti olmadığını ekledi.

Koronavirüs'le ilgili yayınlar hakkında söz sahibi olan Beyaz Saray iletişim ekibinin Fauci'nin ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesine yönelik eleştirilerinin ardından katılacağı programları iptal ettiği belirtilirken Fauci sesini duyurmak için Facebook canlı yayınları ve basılı gazete söyleşilerini kullanmaya başladı.