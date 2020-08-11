Trump: Çok aptal tanıdım ama John Bolton en aptallarından biri

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ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un siyaset yaparken tanıştığı en aptal insanlardan biri olduğunu ifade etti.

Eski danışmanının, "Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e ABD istihbaratındaki çoğu kişiden daha çok saygı duyuyor ve güveniyor" sözlerini yalanlayan ABD Başkanı, "John Bolton hükûmette tanıdığım en aptal insanlardan biri ve maalesef çok aptalla tanıştım" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, "Bunlar tabii ki doğru değil; ancak sizin de ABD istihbarat olduğu iddia edilen şeyden tanıştığınız insanlar şimdi sahtekâr oldukları ortaya çıkan kirli polisler olsa belki benim isteksizliğimi anlardınız" yazdı.

Trump, "kirli polis" olarak nitelendirdiği kişilere örnek olara James Comey ve James Brennan gibi isimleri gösterdi.

Bolton, Trump'ın danışmanlığını yaptığı dönemde yaşadıklarını anlatan bir kitap yayımladı. Bu, Beyaz Saray'ın büyük tepkisini çekti.