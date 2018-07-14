Trump, CNN'den gelen soruları reddetti: Sahte haberler yapıyorsunuz!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Başbakan Theresa May'le düzenlediği basın toplantısında, sahte haber yapmakla suçladığı CNN'in sorularını cevaplamayı reddetti.

İngiltere ziyaretinin ilk gününde The Sun gazetesine verdiği röportaj hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti. Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajı yalanlayarak "Başbakan May’i eleştirmedim. May’e saygım vardır. Benim söylediğim şeyler doğru aktarılmadı, bunlar yalan haber" dedi.

"CNN'den soru almıyorum"

İki liderin açıklamalarından sonra sıra basının sorularını cevaplamaya geldiğinde Trump ve CNN muhabirleri arasında soğuk rüzgârlar esti.

Trump CNN’den soru almayı reddederek "CNN sahte haberler yapıyor, CNN’den soru almıyorum. Fox'tan John Roberts devam et" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise o anları gülümseyerek izledi.