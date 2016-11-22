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Dünya
BBC Türkçe

"Trump, Clinton'ın e-postalarının peşini bırakıyor"

Amerikan MSNBC televizyonu, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın yarışı kaybeden Hillary Clinton'ın kişisel e-posta sunucusu kullanmasıyla ilgili soruşturmayı devam ettirmeyi düşünmediğini bildirdi.

22 Kasım 2016 22:21

Amerikan MSNBC televizyonu, ülkenin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın, seçimi kaybeden Hillary Clinton'ın kişisel e-posta sunucusu kullanmasıyla ilgili soruşturmayı devam ettirmeyi düşünmediğini bildirdi.

Kampanya sırasında, Trump, Clinton'ın cezaya çarptırılacağı vaadini vermiş ve tarafları tarafından bu vaat, "Onu hapse at" sloganına dönüştürülmüştü.

MSNBC ise ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın artık Clinton'ın "fazlasıyla çok şey yaşadığına" inandığını bildirdi.

Bu haberle ilgili olarak yine MSNBC'ye konuşan Trump'ın baş danışmanlarından Kellyanne Conway, haberi inkar etmediği gibi, doğru olduğunu da ima etti.

Conway, "Hillary Clinton, halen Amerikalıların çoğunluğu tarafından dürüst ve güvenilir bulunmadığı gerçeğiyle yüzleşmesi gerek ancak Donald Trump (Clinton'ın) yaralarını sarmasına yardımcı olabilirse bu iyi olur" dedi.

Kampanya sırasında yapılan kamuoyu yoklamaları, ABD halkının çoğunluğunun Clinton'ı güvenilir bulmadığını ortaya koymuştu.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dışişleri bakanlığı sırasında kendi kişisel e-posta adresini ve sunucusunu kullandığı gerekçesiyle Clinton hakkında soruşturma açmış ancak daha sonra herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

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