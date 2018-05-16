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Ekonomi

Trump: Çin taleplerimizi gördü ve bir şeyler verme sırası onlarda

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çinli telekomünikasyon devi ZTE’ye bazı basın organlarının iddia ettiğinin aksine herhangi bir isti

16 Mayıs 2018 21:11

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çinli telekomünikasyon devi ZTE’ye bazı basın organlarının iddia ettiğinin aksine herhangi bir istisna yapılmayacağını söyledi ve “Çin taleplerimizi gördü. Her yıl Çin’e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz. Şimdi bir şeyler verme sırası onlarda” dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi:

“Washington Post ve CNN her zamanki gibi Çin ile yaptığımız ticaret müzakerelerine ilişkin de yalan haberler yazdı. ZTE ile hiçbir şey olmadı; yalnızca genel anlaşmaya o da dahil şirketlerden biri. Ülkemiz her yıl Çin’e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyor.

“Çin’in taleplerini henüz görmedik – bir önceki ABD hükümeti müzakerelerde çok zayıf olduğundan Çin’in de birkaç talebi olacaktır. Çin bizim taleplerimizi gördü. Medya insanları inandırmaya bayılıyor böyle şeylere ama anlaşmada istisna yok.

“Daha görüşmeler başlamadı bile! ABD’nin vereceği çok az şey var çünkü zaten uzun yıllardır veriyor. Şimdi sıra Çin’de, vermesi gereken çok şey var.” (Fotoğraflı)
 

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