Trump, Çin merkezli TikTok ve WeChat'i yasaklayacak kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump , 'ulusal güvenlik gerekçelerini' belirterek ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve sosyal medya üzerinden ilerleyen gerilimin sonunda her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi. Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Trump'ın imzaladığı kararnameler 45 gün sonra yürürlüğe girecek.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.