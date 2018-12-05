Trump: Çin ile ya “gerçek bir anlaşma” olur ya da hiç anlaşma olmaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve ABD arasında ya “gerçek bir anlaşma” olacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını söyledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, iki ülkenin bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD’nin Çin ürünlerine “büyük ek gümrük vergileri” uygulayacağını belirtirken, şöyle yazdı:

“Çin ile ya ‘gerçek bir anlaşma’ ile yapacağız, ya da hiç anlaşma olmayacak. Bu noktada da ABD’ye gelen Çin ürünlerine büyük ek gümrük vergileri uygulayacağız. Sonunda inanıyorum ki şimdi veya gelecekte bir anlaşmaya varacağız. Çin ek gümrük vergileri istemiyoruz!”

Trump’ın paylaşımından yakın bir süre sonra, Çin Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Trump ve Çin Devlet Başaknı Xi Jinping arasında geçen hafta sonu gerçekleştirilen görüşmenin oldukça başarılı geçtiği, iki ülkenin 90 gün içerisinde ticaret görüşmelerine odaklanacağını ve Pekin’in konuşulan sorunlar üzerinde çalışacağı vurgulandı.

Trump ve Jinping, geçen hafta sonu Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki ticari savaşa geçici bir süreliğine ara verme kararı almıştı.