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Ekonomi

Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak, (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki twitter paylaşımında, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu

08 Ocak 2019 20:34

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak, (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki twitter paylaşımında, \"Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini\" duyurdu.
Pazartesi günü Pekin’de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin’in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti. (Fotoğraflı)

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