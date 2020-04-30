Trump: Çin, dışarıdan gelen uçuşları yasaklarken neden dışarı giden uçaklara izin verdi?

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Çin'e eleştirilerini sürdürdü. Çin'in zamanında yeterince önlem almadığını savunan Trump, "Neden Çin'e uçuşları yasaklarken Çin'den dışarı uçuşlara izin verdiler?" diye sordu.

Çin'den gelen olumlu haberleri de sorgulayan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Wuhan'dan uçaklar dünyanın dört bir tarafına uçuyordu. İtalya'ya da yoğun bir şekilde uçuyorlardı. Bugün bile... (Salgın) konusunda Çin'le ilgili kulağıma olumlu açıklamalar geliyor. Çin'le ilgili olumlu tek bir şey yok."

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'deki laboratuvarlarla ilgili endişelerimiz sürüyor