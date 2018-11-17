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Dünya
Deutsche Welle

Trump: CIA ile görüşeceğim

ABD Başkanı, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensin verdiği bilgisine ulaştığına dair haberlerin ardından, teşkilatla ve Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğini söyledi.

17 Kasım 2018 20:17

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine dair Amerikan medyasında yer alan haberlerin ardından değerlendirmede bulundu.

Bloomberg'de yer alan habere göre Trump, konuyu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini söyledi.

Washington Post gazetesinin Cuma günü yayınladığı haberde Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. CIA'in istihbaratını Veliaht Prens'in kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesine dayandırdığı belirtiliyor.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda cinayetle ilgili bin Selman'ı doğrudan sorumlu tutmamış ancak Veliaht Prensin olaydan önceden haberdar olabileceğini söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise hafta içinde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin ABD'ye ilettiği ses kaydının bin Selman'ı zan altında bırakacak nitelikte olmadığını söylemişti.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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