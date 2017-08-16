Trump: Charlottesville'de her iki tarafın da suçu var

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlotsville'de Nazi yanlısı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcıların gösterisinin ardından üçüncü kez konuyla ilgili açıklama yapmak üzere gazetecilerin karşına çıktı.

Trump New York'ta düzenlediği basın toplantısında, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamayı savundu ve olayların bu noktaya gelmesinde her iki tarafın da suçlu olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Virginia eyaletinin Charolettesville kentinde yirmi yaşındaki James Fields'in aşırı sağcı ve ırkçıların düzenlediği yürüyüşü protesto eden eylemcilerin üzerine araç sürerek bir kişiyi öldürdüğü saldırı sonrası, yaşananlardan "birçok tarafın" sorumlu olduğunu söyleyen Trump, bu açıklaması nedeniyle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmişti.

Trump: Solcuların hiç mi suçu yoktu?

Trump kendisine yöneltilen eleştirilerden iki gün sonra ikinci kez kamuoyunun önünde açıklama yapmış ve bu kez adres göstererek, aşırı sağ kaynaklı şiddeti kınadığını belirtmişti.

Trump bu açıklama için neden iki gün beklediği yönündeki soruya ise, "aceleci bir açıklama yapmak istemediğini, önce tüm verileri beklemeyi tercih ettiğini ve söylediklerinin doğruluğundan tamamen emin olmayı istediğini" söylemişti.

ABD Başkanı son olarak dün New York'taki Trump Tower'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Trump, Charlottesville'de her iki gurubun da agresif bir tutum içerisinde olduğunu ancak bunu kimsenin açıkça dile getirmediğini iddia etti. Trump, açıklamasında bir kişinin hayatını kaybettiği olayı "terör eylemi" olarak tanımlamadı ve Charlottesville'de karşı gösteri düzenleyen sol grubun hiç mi suçu yoktu?" dedi.

BM Genel Sekreteri'nden kınama

Charlottesville'deki olaylarla ilgili bir tepki de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi. Guterres bir açıklama yaparak, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, anti semitizm ve İslam karşıtlığı toplumumuzu zehirliyor" diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın olaylar karşısındaki tutumunu eleştirerek görevlerinden istifa edenlerin sayısı artıyor. ABD Başkanının tepkisini yetersiz bularak istifa eden son isim Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul oldu. Öncesinde Trump'ın şiddet olaylarına yeterince tepki vermediği gerekçesiyle Amerika Sanayi Konseyi'nin tek siyah temsilcisi ABD'li ilaç üreticisi Merck'in icra kurulu başkanı Kenneth Frazier de Konsey'den istifa etmişti. Frazier'in kararını Amerikan teknoloji devi Intel'in başındaki Brian Krzanich, spor ürünleri şirketi Under Armour'ın yöneticisi Kevin Plank izledi.

ABD Sanayi Konseyi iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilme amacıyla Donald Trump tarafından kurulmuş ve ülkenin önde gelen yöneticilerinden oluşuyordu.

Trump twitter üzerinden istifaları eleştirdi ve "Ayrılan her yöneticinin yeri doldurulabilir. Gösteriş meraklıları zaten devam etmemeliydi" diye yazdı.

Twitter tarihine geçti

Charlottesville'deki olaylardan sonra ABD'nin eski Başkanı Obama'nın yaptığı paylaşım ise twitter tarihinde "en çok beğenilen" açıklama oldu.

Obama'nın, "Hiç kimse doğduğunda ten rengi, kökeni ve dini nedeniyle bir diğer kişiden nefret etmez" diye yazdığı Tweet'i kısa süre içinde 2,8 milyon kişi tarafından beğenildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp, MK/BK