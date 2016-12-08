Trump çevre politikasını küresel ısınmaya inanmayan birine teslim ediyor

ABD'nin görevi devralmaya hazırlanan başkanı Donald Trump Amerikan Çevre Koruma Kurumu'nun başına, küresel ısınmaya inanmayan bir ismi önereceği belli oldu.

Çevre Koruma Kurumu başkanlığına önerileceği açıklanan 48 yaşındaki Oklahoma Başsavcısı Scott Pruitt'in, Başkan Obama'nın küresel ısınmayla mücadele amaçlı temiz enerjiyi teşvik politikalarını sert şekilde eleştirdiği biliniyor.

Sera gazı salımları bakımından Çevre Koruma Kurumu kurallarını ihlalle suçlanan şirketlere karşı açılan davalarda önemli rol oynayan Pruitt, petrol şirketlerinin müttefiki olarak görülüyor.

İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan karbon salımlarının küresel ısınmanın ana tetikleyicisi olduğu ve iklim değişikliğinin etkilerinin çok yıkıcı olacağı konusunda artık bilim insanlarının önemli bir kesimi içinde görüş birliği var.

Pruitt, Mayıs ayında bu konuda National Review adlı dergiye yazdığı makalede, iklim değişikliği konusunda "Bu tartışma tamamlanmaktan çok uzak. Bilim insanları küresel ısınmanın boyutları ve kapsamı ve insan faaliyetleriyle bağlantısı konusunda görüş birliğinde olmadıkları konusunda görüş birliği içindeler" demişti.

Donald Trump henüz Pruitt'i resmen bu göreve önermiş değil ama danışmanı Kallyanne Conway'in dün akşamki sözleri bu haberi doğruluyor görünüyor:

"Başsavcı Pruitt gayet yetenekli ve güçlü bir geçmişi olan biri... Onaylama sürecini bekliyoruz"

Pruitt'in çevre politikalarından sorumlu kişi olarak önerilmesi ihtimali Demokratlar ve çevre grupları tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni başkan Trump'ın sınır güvenliğinden sorumlu İç Güvenlik Bakanlığı'nın başına da yine bir şahin olarak tanınan Deniz Piyadesi Orgenerali John Kelly'yi getireceği belli oldu.

66 yaşındaki Kelly ABD'nin Latin Amerika ve Karaipler'den sorumlu birliklerinin komutanlığı görevinden bu yılın Ocak ayında emekli olmuştu.

Kelly Trump'ın kabinesinde yer almak üzere önerilen üçüncü emekli orgeneral olacak.

Kelly'nin deniz piyadesi olan oğlu Robert 2010 yılında Afganistan'da bastığı mayının patlaması sonucu ölmüştü.

11 Eylül saldırılarından sonra kurulan İç Güvenlik Bakanlığı ABD'nin göçmen yasalarının uygulanmasından da sorumlu ve Trump başkanlığı döneminde bu konuya öncelik vereceğini söylemişti.