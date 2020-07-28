Trump bu sefer de Twitter'daki trend listesinin yasa dışı olduğunu savundu

T24 Dış Haberler

Sosyal medya devi Twitter ile sık sık karşı karşıya gelen, ama hâlâ platformu en aktif şekilde kullanan dünya liderlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de sitedeki trend listesinin "yasa dışı" olduğunu savundu.

Twitter'ın trend listesini izlemenin "iğrenç" olduğunu ifade eden Trump, "Sürekli benim hakkımda trendler var, ama hiçbiri benimle ilgili iyi bir şey söylemiyor" yazdı

ABD lideri, "insanların kendisi hakkında şeyleri inceleyip olabilecek en kötü yöne çektiğini, sonra da gündemi patlatarak trend listesine sokmaya çalıştığını" söyledi.

Twitter'ın trend listesini yine Twitter üzerinden eleştiren Trump, listeyi "komik, yasa dışı ve adil değil" diye nitelendirdi.

Trump ve Twitter gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasındaki gerilim Mayıs ayında başladı. Twitter, Trump'ın yazdığı bazı tweetlere "doğruluk uyarısı" koydu bazılarını ise telif hakları gerekçesiyle kaldırdı.

Trump'ın Mayıs'ta yazdığı bir tweet ise ABD'deki polis şiddeti karşıtı protestolarla hakkında kullandığı ifadelerin 'şiddeti övdüğü' gerekçesiyle uyarı işareti aldı.

Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.