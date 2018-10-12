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Ekonomi

Trump: Brunson'ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Brunson’ın yakın bir zamanda ve güvenli bir şekilde eve geri dönmesini umuyoruz” dedi

12 Ekim 2018 20:10

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Brunson’ın yakın bir zamanda ve güvenli bir şekilde eve geri dönmesini umuyoruz” dedi.
Trump, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Düşüncelerim ve dualarım Brunson ile ve yakın bir zamanda kendisinin güvenli bir şekilde eve geri dönmesini umuyoruz.” (Fotoğraflı)
 

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