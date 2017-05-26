Trump Brüksel'de NATO'yu eleştirdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO (Kuzey Atlantik İttifakı) Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri damga vurgu.

İlk kez bir NATO zirvesine katılan Trump daha göreve gelmeden 'demode' olarak nitelediği İttifak'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump zirvede yaptığı konuşmada, 28 NATO üyesinin 23'ünün hala savunma alanında yapması gereken katkıyı gerçekleştirmediğini belirtti.

Trump müttefiklerin kendi paylarına düşen katkıyı sağlamamalarının, vergi ödeyen Amerikan halkına büyük bir haksılık olduğunu söyledi. Trump, son sekiz yıl içinde ABD'nin savunma alanında yaptığı harcamaların tüm NATO müttefiklerinin toplam harcamasından daha fazla olduğunu da savundu.

Trump kürsüde bu sözleri sarf etttiği sırada, onu dinleyen diğer liderlerin kendi aralarında tebessüm etmesi ve fışıldaşması kameralara yansıdı.

Trump'a göre yüzde 2 bile yetersiz

ABD Başkanı'nın altını çizdiği konu 2014 yılındaki zirvede alınan karara dayanıyor. Müttefikler, on yıl içinde savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 2'si düzeyine yükseltilmesi kararı almıştı. Ancak başta Almanya olmak üzere pek çok üye ülke bu hedefin uzağında. Almanya'nın savunma harcamaları yıllardır GSYİH'nın yüzde 1,2'sinde seyrediyor.

Ancak Trump zirvedeki konuşmasında, kronikleşmiş hale gelen yetersiz ödemeler ve artan tehditler karşısında yüzde 2'nin bile yetersiz olduğu görüşünü savundu. Trump'a göre müttefikler paylarına düşen katkıyı yapmış olsaydı terörizmle mücadelede çok daha fazla yol alınabilirdi.

Trump'ın, ABD'nin bu yükü tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği mesajı Avrupalı müttefikler üzerindeki baskıyı artırdı.

Çarşamba günü Brüksel'e gelen Trump'ı binlerce kişi protesto etmişti.

NATO yeni karargahında

Zirve NATO'nun Brüksel'deki yeni karargahına taşınması nedeniyle düzenlenen törene de sahne oldu. Türkiye'yi Cumuhrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği törende yeni karargah Belçika hükümeti tarafından NATO'ya teslim edildi.

Törende ayrıca Berlin Duvarı ile 11 Eylül saldırılarında yıkılan dünya Ticaret Merkezi'nden birer parçanın yer aldığı anıtın açılışı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni karargahtaki yaptığı konuşmada, "Bugün bir araya gelmemiz, ortak geleceğimizi planlamak ve ortak geçmişimizi hatırlamak için bir fırsat" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Soğuk Savaş döneminden sonra yeni sınavlarla yeni bir dönem başladı. Ortak değerlere dayalı, birbiri ile dayanışma içinde olan bir ittifak kaldı. Almanya NATO'nun yeniden birleşmesi döneminde sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır ve biz de katkılarımızı sağlayacağız" dedi. ​

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AP/GY,ÖA