Trump, Bolton'un sızan kitabının içeriğini yalanladı ve eski danışmana hakaret yağdırdı: Huysuz, aptal, savaş sevdalısı, deli, sıkıcı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a hakaret etti ve yazdığı kitabın içeriğini yalanladı.

Salı günü satışa çıkacak "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabın yayımlanmasını önlemek için Trump önce kitabın gizli bilgi içerdiğini iddia etmiş, daha sonra da hükûmeti kamu davası açmıştı.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, "Deli John Bolton'un "oldukça detaylı" (New York Times böyle yazdı) kitabı yalanlardan ve sahte hikâyelerden oluşuyor" dedi ve eski danışmanının kovulduğu güne kadar kendisi hakkında hep iyi konuştuğunu ifade etti.

Trump, Bolton'un, "Sadece savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal." olduğunu ifade etti. ABD lideri ilk paylaşımının sonunda, "Hiçbir zaman ne olduğundan haberi yoktu; kovuldu ve sevindirici bir şekilde çöpe atıldı" yazdı.

İlerleyen dakikalarda komplo teorisyeni ve yazar Dinesh D'Souza'nın bir tweetini alıntılayarak, "Onu Başkan Bush da kovdu. Bolton beceriksizin tekidir" diye bir paylaşımda daha bulundu.

Eski federal savcı ve Politico dergisi yazarı Renato Mariotti tweetlere yanıt olarak, "Eğer Bolton yalan söylüyorsa neden mahkemeye gittin ve gizli bilgi olduğunu iddia ettin? Eğer Bolton'un açıklamaları yalansa devlet sırrı değillerdir" değerlendirmesinde. bulundu.

Bolton'un kitabının içindeki bazı iddialar raflardan önce ABD basınında yer buldu. New York Times'ın aktardığına göre Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın "sevdiği diktatörleri kayırdığını" yazdı. Bolton, buna örnek olarak de Trump'ın Türkiye ve Çin'le ilişkilerini gösterdi. Bolton, Trump'ın Halkbank davasına müdahale etmek istediğini, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığını yazdı.