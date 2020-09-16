Trump, Bob Woodward'ın kendisi hakkında çıkardığı son kitap hakkında konuştu: Hızlıca okudum, çok sıkıcıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward'ın kendisi hakkında yeni çıkan kitabı Rage'i okuduğunu söyledi. Trump, kitabı 'çok sıkıcı' bulduğunu söyledi.

Fox and Friends programına konuk olarak katılan Trump, içinde kendisinin şubat ve mart aylarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında durumun ciddiyetini bildiği ancak bunu kamuoyuna yansıtmadığını söylediği ifadelere yer veren Rage (Öfke) isimli kitabı okuduğunu söyledi. Trump, Woodward'ın kitabıyla ilgili olarak 'Dün gece okudum. Hızlıca okudum ve çok sıkıcıydı. Kitapta pek bir şey yoktu' dedi.

Kitapta aktarılanların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusuna yanıt veren Trump, kitabın 'fena olmadığını' söyledi.

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Kitapta yer alan ve 7 Şubat'ta yapılan söyleşilerde Trump'ın Koronavirüs ile ilgili olarak, "Sadece nefes alıyorsun ve işte böyle bulaşıyor" derken devamında, "Bu yüzden çok karmaşık bir virüs. Aynı zamanda ağır griplerden bile daha ölümcül" diye konuştuğu duyuluyordu. Trump aynı söyleşide Koronavirüs için "Bu ölümcül bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de Covid-19 nedeniyle 190 binden fazla insan hayatını kaybederken Trump'ın salgının ciddiyetini baştan biliyor olması tepki çekti.