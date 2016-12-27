Trump: BM, iyi vakit geçirme kulübünden ibaret

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen kararı ile ilgili, "BM'nin büyük bir potansiyeli vardı, ancak şimdi insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve iyi vakit geçirdiği bir kulüp. Çok üzücü!" yorumunda bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamasında BM'nin verdiği kararın geçerliliğini sorguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçen Cuma günü İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmişti. ABD oylamada kararı veto etmek yerine çekimser kaldı.

ABD'nin bu duruşu sayesinde karar, 14 lehte ve bir çekimser oyla geçti.

Güvenlik Konseyi kararı, İsrail'in Trump'tan oylamaya müdahale etmesini istemesinin ardından geri çekilmişti. Ancak Malezya, Yeni Zelanda, Senegal ve Venezuela'nın devreye girmesiyle karar yeniden gündeme alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise çekimser kalarak karar tasarısının kabul edilmesini sağlayan ABD'nin ülkesindeki büyükelçisi Dan Shapiro'yu başbakanlığa çağırdı.

Trump, kararın ardından 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle başkan olacağını hatırlatarak Twitter'dan, "BM'ye gelince, işler 20 Ocak'tan sonra farklı olacak" duyurusunda bulunmuştu.

ABD'nin yeni başkanı ve iş adamı Trump BM ile ilgili yorumunun yanı sıra, "Dünya ben seçilmeden önce kasvetli bir yerdi, hiçbir umut yoktu. Şimdi piyasalar yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları trilyon dolarları buldu" tweet'ini de attı.