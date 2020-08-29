Trump: Bir kadın başkan görmek isterim; ama bu kişi Kamala Harris olmamalı

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofiste bir kadını görmek isteyeceğini, ancak bu kişinin Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris olmadığını ifade etti.

New Hampshire'da bir miting düzenleyen Trump, Harris'in Demokrat ön seçimlerinde az oy almasını bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, "Ben de ilk kadın başkanı görmek isterim, ama bu kişinin olduğu noktaya Harris gibi gelmesini istemem. O beceriksiz biri" dedi.

Trump daha sonra kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın daha iyi bir seçenek olacağını ifade etti.

Harris, geçen haftalarda Demokrat aday Biden'ın kendisini aday göstermesiyle ABD'de iki büyük partiden oy pusulasına giren ilk siyah kadın olmuştu. 77 yaşındaki Biden'ın kazanması durumunda ilerleyen yıllarda Kamala Harris'in Demokratların adayı olabileceği konuşuluyor.