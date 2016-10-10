Trump, Bill Clinton'ı tacizle suçlayan kadınlarla canlı yayın yaptı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'la yapacağı televizyon tartışması öncesi, geçmişte eski Başkan Bill Clinton'ı cinsel tacizle suçlayan dört kadınla beraber Facebook canlı yayını yaptı.

Trump, "Bu çok cesur dört kadın, burada olmak istedi" dedi.

Trump, Trump geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında, Bill Clinton'ın başkanlığı dönemindeki stajyeriyle ilişkisi konusunu gündeme getirmeyeceğini söylemişti.

Ancak Trump son özür videosunda eski başkana doğrudan saldırmıştı.

Trump, Bill Clinton'ın kadınları istismar ettiğini, Hillary Clinton'ın da eşinin kurbanlarına saldırdığını, onurlarını kırdığını ve gözlerin korkuttuğunu söylemiş ve "Bunu önümüzdeki günlerde tartışacağız. Pazar günkü tartışmada görüşmek üzere" demişti.

Donald Trump'ın kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkması ABD kamuoyunda büyük tepki yarattı ve Trump'ı zor durumu soktu.

Trump, 2005 yılına ait videodaki sözleri nedeniyle özür dilese de, kaydın ortaya çıkması ardından 10'dan fazla üst düzey cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini geri çekti.

Eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice Trump'a desteğini çeken isimler arasında yer alıyor.

McCain, "Trump'ın bu sözlerinin, adaylığına koşullu destek sunmayı sürdürmeyi dahi imkânsız hale getirdiğini" söyledi.

Condoleezza Rice Rice ise, "Yeter! Donald Trump başkan olmamalı. Adaylıktan çekilmeli" dedi.

2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.