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Dünya

Trump: Beyaz Saray'da ruh hali 'şahane'

"Son günlerde takip ettiğim ve Demokrat olan birçok sahtekar bir dakika düşünmeden o görüşmeyi yapardı"

14 Temmuz 2017 16:40

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın seçim kampanyasına müdahale ettiğine yönelik şüpheler yoğunlaşırken, Beyaz Saray'daki ruh halinin "şahane" olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Donald Trump, yönetimin "güzel bir şekilde" çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD basınında yer alan Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarına da bir yanıt.

Trump paylaştığı Twitter mesajında da "Beyaz saray mükemmel bir şekilde işliyor. Sağlık sistemi, vergi indirimleri/reformu ve diğer işlere odaklandık. Televizyon izlemek için çok az vaktim var" dedi.

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