Trump, Beyaz Saray ekibini oluşturmaya başladı

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta devralacağı yönetimdeki kilit noktalara atamalar yapmaya başladı.

Trump, Özel Kalem Müdürlüğü'ne beklendiği gibi Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) Başkanı Reince Priebus'u getirdi.

Priebus'un temel görevleri, Trump yönetimi ile kongre arasındaki iletişimi düzenlemek ve Beyaz Saray'dan yapılacak açıklamalardaki seviyeyi belirlemek olacak.

Seçilmiş Başkan Donald Trump, baş stratejisti olarak ise yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanı Stephen Bannon'ı seçti.

Trump kampanyasından atamalara ilişkin yapılan açıklamada, Priebus ve Bannon için, "bizi tarihi bir seçim zaferine götüren kampanyada birlikte çalıştığımız son derece yetkin liderler" ifadesi kullanıldı.

Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan 44 yaşındaki Reince Priebus, 2011 yılından bu yana Cumhuriyetçi Parti'nin sözcülüğünü yapıyor ve parti için bağış toplayanların başını çekiyordu.

Reince Priebus'un, Trump'ın seçim kampanyası süresince sorun yaşadığı Cumhuriyetçi parti ile arasındaki köprüyü sağlayacağı ifade ediliyor.

Priebus'un, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile yakın ilişkisinin de, yapılacak yasaların, Kongre'ye getirilmesi aşamasında etkili olabileceği yorumu yapılıyor.

BBC'nin Washington bürosundan Anthony Zurcher'in analizine göre ise tüm kampanyasını "kurulu düzen karşıtlığı" üzerine kuran Trump, Priebus'tan daha "kurulu düzen adamı" biri seçemezdi.

Zurcher'e göre, birçok parti ileri geleninin, Trump'ı terk etmesi yönündeki ısrarına karşı, Priebus'un Donald Trump ile birlikte kalarak şu anki pozisyonuna atanması, kumarı kazandığı anlamına geliyor.

Kampanya süresince, perde arkasından, "Trump gemisini" rotada tutan isim olarak anılan Priebus, atama sonrası yaptığı açıklamada, "radikal İslamcı terörizmle mücadele, sınırlarımızın güvenliği, ekonomi ve sağlık alanındaki yeniden yapılanma konularında bana kendisine hizmet etme şansı verdiği için Seçilmiş Başkan'a minnettarım" dedi.

Donald Trump'ın baş stratejisti olarak atadığı Stephen Bannon ise Cumhuriyetçi parti içinde bile "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak nitelendirilmiş bir isim.

Nefret söylemi yaptığı eleştirilerine hedef olan Breitbart yayın kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olan Bannon, geçmişte, parti söyleminin dışında açıklamaları ve tutumu ile dikkat çekmişti.

Amerikan ordusunda subaylık yapan, kariyerinde Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı da olan 62 yaşındaki Bannon ataması Demokrat parti yetkilileri tarafından "alarm verici" olarak değerlendirildi.

Bannon ise atama sonrası yaptığı açıklamada, "Seçilmiş Başkan'a bana Reince ile birlikte, yeni yönetimin ajandasını belirleme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.