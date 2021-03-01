Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana ilk kez sahneye çıktı: Seçimleri Demokratlar kaybetti; belki 2024'te onları üçüncü kez yenerim

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir aydan biraz daha uzun süre sonra sahneye çıkarak siyasi hayata dönüş denemesi yaptı. 2024'te tekrar aday olabileceğinin sinyalini veren Trump, 46. ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkça hedef aldı.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana ilk kez Orlando'daki Muhafazakar Siyasi Aksiyon Konferansı'nda (CPAC) konuştu.

Trump, resmi seviyedeki bütün kaynakların aksini söylemesine rağmen bir kez daha 2020 seçimlerini kendisinin kazandığını ancak başkanlığın ondan çalındığını iddia etti. 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan çıkması ve Biden'ın yemin ederek göreve başlamasına rağmen eski başkan, Demokratların seçimi kaybettiğini öne sürdü.

Trump, 2024'te tekrar aday olabileceğinin sinyallerini vererek, "Belki onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" dedi. Bu açıklama karşısında konferanstakilerin büyük bir çoğunluğu destek sloganları attı.

Siyaset sahnesinden uzaklaşmayacağını açıkça vurgulayan Trump şöyle dedi: "Bugün karşınızda şunu söylemek için duruyorum: Beraber dört yıl önce çıktığımız yolculuk bitmekten çok uzakta" diye konuştu.

Halefini de hedef alan Trump, "Biden yönetiminin kötü olacağını biliyorduk ancak hiçbirimiz bu kadarını beklemiyorduk" dedi ve ekledi; "Biden, modern ABD başkanları arasında en felaket iki ayı geçirdi"

Trump konuşmasında yeni bir parti kurmayacağını da ifade etti. "Yeni bir parti başlatmıyoruz" diyen Trump, "Elimizde Cumhuriyetçi Parti var; birleşip hiç güçlü olmadığı kadar güçlü olacak" ifadelerini kullandı.