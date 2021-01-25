"Trump, Beyaz Saray'dan ayrılınca üyeler Mar-a-Lago tesisini bir bir terk ediyor"

"Mar-a-Lago: Trump'ın Başkanlık Sarayı'nın Güç Kapılarının İçinde" isimli kitabın yazarı tarihçi yazar Laurence Leamer, Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump'ın Florida'da bulunan büyük tesisinin üyelerinin birer birer ayrıldığını anlattı.

MSNBC sunucusu Alex Witt'e konuşan tarihçi Laurence Leamer, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla birlikte Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde "moralsiz" bir havanın hakim olduğunu söyledi. Tesis üyelerinin "yemeklerin kötü olduğunda şikâyet ettiğini, siyasetle ilgilenmediğini" söyleyen Leamer, Trump'ın başkanlığının sonlanmasıyla tesisi bırakan bazı eski üyelerle konuştuğunu söyledi.

Donald Trump, başkanlık döneminin sona ermesiyle Florida, Palm Beach'teki malikanesine gitti. Mar-a-Lago tesisinde ise pek çok eğlenceli etkiliğin yapılmadığı, "üzüntülü" bir hava olduğu belirtildi.

Leamer, Trump başkanken Mar-a-Lago üyeliği için insanların 200 bin dolara kadar ödeme yaptığını, şu an bu ödemelerin azalacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisi bütün turizmi vurduğu gibi Donald Trump'ın otelleri ve tesislerini de etkiledi ancak Mar-a-Lago'da satışlar bir yıl içinde 21.4 milyon dolardan 24.2 milyon dolara yükseldi.