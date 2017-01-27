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BBC Türkçe

Trump, Bayaz Saray'da İngiltere Başbakanı May'i ağırlayacak

Washington'a giden İngiltere Başbakanı Theresa May bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek ilk yabancı lider olacak. İki lider görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

27 Ocak 2017 21:46

Washington'a giden İngiltere Başbakanı Theresa May bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek ilk yabancı lider olacak. İki lider görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Trump ile May arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.

May görüşme öncesi Philadelphia'da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yıllık toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan May, "İçinde bulunduğumuz yeni çağda özel ilişkilerimizi yenilemeliyiz" dedi.

May konuşmasında "Dünyayı kendi isteklerimize göre şekillendirmek için başarısız askeri müdahalelere geri dönemeyiz" uyarısında da bulundu.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, May'in konuşması ile ilgili değerlendirmesinde," 'Önce Amerika' politikasını hayata geçirme konusunda söz veren Trump'a yönelik doğrudan bir eleştiri olmasa da, bir ikna çabasıydı bu" dedi.

Theresa May'in konuşmasını izleyen Amerikalı Kongre üyelerinden Kevin Cramer ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Onu izlerken ve dinlerken 'Bu Donald Trump'ın yıllardır kayıp olan kız kardeşi mi?' diye düşündüm" diye konuştu.

Trump-May görüşmesinde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrası ticaret imkânları, güvenlik ve istihbarat konusundaki paylaşımlar ile NATO'nun geleceği gibi konuların tartışılması bekleniyor.

İngiltere, Brexit öncesi diğer ülkelerle herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalayamıyor.

Trump ise Brexit sonrası İngiltere ile hızla böylesi bir anlaşma imzalamak istediğini söylemişti.

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