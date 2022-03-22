Trump, başkanlığı döneminde rapçi Kid Rock'tan IŞİD ve Kuzey Kore konusunda tavsiye istemiş!

T24 Dış Haberler

Rapçi Kid Rock, eski ABD başkanı Donald Trump'ın kendisinden IŞİD ve Kuzey Kore hakkında tavsiye istediğini ifade etti.

Görev süresi boyunca Trump'a destek veren yayın politikası tartışma konusu olan Fox News kanalına konuk olan Kid Rock, 2017'de yaptığı Beyaz Saray ziyaretinde Trump'ın kendisine, ''Sence Kuzey Kore hakkında ne yapmalıyız?'' diye sorduğunu ifade etti. Kid Rock, ''Buna yanıt verecek yetide olduğumu düşünmüyorum'' yanıtını verdiğini aktardı.

Ziyaret sırasında Trump'ın kendisinden IŞİD ile ilgili bir tweet konusunda da fikir aldığını ifade eden Kid Rock şunları söyledi:

''Tam olarak ne yazdığını hatırlamıyorum ama şöyle bir şeydi: 'Eğer halifeliğe katıldıysanız veya katılmayı planlıyorsanız öleceksiniz'. Bana, 'Ne düşünüyorsun?' diye sordu; ben de, 'Mükemmel, kendim olsam daha iyisini yazamazdım' yanıtını verdim. Daha sonra tweet daha politik gözükecek şekilde tekrar kelimelendirildi. Mesela sadece 'korkun' yazıyordu''.