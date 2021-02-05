Trump, azil süreci duruşmalarında ifade vermeyecek

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Donald Trump'ın avukatları, eski ABD Başkanı'nın kendisine açılan azil soruşturması sebebiyle yapılacak duruşmalara katılmayacağını ve yemin altında ifade vermeyeceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nin baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, yolladığı mektupla Trump'tan yemin altında ifade vermesini istedi. Raskin, böyle Trump ve avukatlarının 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili suçlamaları neden reddettiklerini açıklayabileceğini söyledi.

Kısa süre sonra Trump'ın danışmanı Jason Miller, eski ABD liderinin "anayasaya karşı" olarak nitelendirdikleri bu duruşmalarda ifade vermeyeceğini söyledi. Trump'ın avukatları da çağrının bir "halkla ilişkiler hamlesi" olduğunu söyleyerek talebi reddetti.

Temsilciler Meclisi'nin çağrısının Trump için bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Senato daha sonra Trump'ın duruşmalara katılmasını zorunlu kılacak bir karar alabilir.

Trump'ın "halkı isyana teşvik etmekle" suçlandığı azil sürecinin duruşmaları 9 Şubat'ta başlayacak. Yeterince Cumhuriyetçi'nin Trump'a karşı oy kullanmayacağı, bu sebeple de eski başkanın suçlu bulunmayacağı tahmin ediliyor. Trump suçlu bulunursa Senato'da yapılacak ikinci bir oylama ile ömür boyu resmi görev yapması yasaklanabilir.