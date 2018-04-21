Trump AVM'de 23 Nisan eğlencesi erken başladı

İSTANBUL, (DHA)- Trump AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya başladı.

23 Nisan kutlamaları kapsamında hazırlanan etkinliklerden Sonic Boom\'un baş karakteri hızlı kirpi Sonic\'in özel şovu Türkiye\'de ilk kez çocuklarla buluştu. Alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland\'de kurulan sahnede özel gösterisini sergileyen Sonic çocuklarla bol bol dans edip, fotoğraf çektirdi. 23 Nisan\'a kadar her gün 12.00 -14.00 ve 16.00 - 18.00 saatlerinde gerçekleşecek şovda çocuklara çizgi filmin posteri de hediye ediliyor.

KİDZFEST\'TE EBEVEYNLER ÇOCUKLARIYLA AKTİVİTELERE KATILIYOR

Trump AVM\'de yer alan çocuk şehri Kidzmondo ise KidzFest etkinliği ile kutlamalara katılıyor. Çocukların, büyüklerin dünyasını ve meslekleri deneyimleme fırsatı bulduğu Kidzmondo\'da 20-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival; dans gösterilerini, yaratıcılık atölyelerini, bando turlarını, yüz boyama etkinliklerini ve daha pek çok aktiviteyi çocuklarla buluşturuyor. Bunun dışında Kidzfest boyunca ebeveynler de belli aktivitelere çocuklarıyla katılabiliyor.

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