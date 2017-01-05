Trump Assange'ın açıklamalarını paylaştı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, istihbarat servislerinin Demokrat Parti'ye yönelik hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olabileceği yönündeki iddialarına kuşkuyla yaklaştığını yineledi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tweetini paylaşan Trump, "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokratik Ulusal Komite (DNC) neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi" dedi.

Trump, istihbarat servisleri ile bu konuda yapmayı planladığı toplantının cuma gününe ertelendiğini de açıkladı. Twitter hesabında bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "gizli servis" sözcüğünü tırnak içine alarak Rus hacker saldırılarını da "sözde" şeklinde niteledi.

Ancak ABD medyasında yer alan haberlere göre, toplantının daha önce yapılması planlanmıyordu.

Assange'a mesafe koyması isteniyor

Wikileaks seçim kampanyası döneminde Demokratlara ait binlerce e-postayı ifşa etmişti. Bu mailler arasında, Demokratik Ulusal Komite'nin yönetim kurulu ile Clinton'ın seçim kampanyasından sorumlu John Podesta'nın mailleri de bulunuyor. ABD istihbarat servisleri ve Başkan Obama hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Wikileaks'in kurucusu Assange ise hacker saldırılarının arkasında Rus hükümetinin olduğu iddialarını geri çevirmişti. Moskova da iddiaları reddediyor.

Öte yandan bazı Cumhuriyetçi politikacılar ise Trump'ın Assange'a mesafeli yaklaşmasını istiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Assange'ın Rusya'nın hizmetinde olduğunu söyleyerek, "Kaçak, veri çalıyor, ulusal güvenliği tehlikeye atıyor" dedi.

Wikileaks'in kurucusu Avustralya vatandaşı Julian Assange 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp/DW, BÖ/GA